Курск, 11 ноября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. На восстановление Курской области после вторжения в неё подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) составят свыше ₽700 млрд. Такую оценку озвучил 11 ноября глава региона Алексей Смирнов.

ИА Регнум

«Где шли боевые действия либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд», — сказал он на оперативном совещании.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что власти постепенно восстановят все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов. Он подчеркнул, что местные жители, несмотря на все выпавшие на их долю испытания, продолжают работать с полной отдачей и трудиться на совесть.

Ранее правительство России утвердило постановление о создании преференциального режима свободной экономической зоны на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Участники СЭЗ смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, обеспечить граждан, живущих в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами.