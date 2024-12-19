Курск, 19 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Курской области Александр Хинштейн провели встречу, посвящённую обмену успешными практиками в региональном управлении. Об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.

кадр из видео

Разговор прошёл в Курске. Хинштейн в видеообращении отметил, что его и Гладкова ждёт большая совместная работа:

«Я считаю, что Курской области нужно использовать максимум успешных практик других регионов. Не стыдно учиться у тех, кто что-то уже умеет делать. И, наверное, и нам есть, что показать нашим друзьям и соседям. Одна страна, одна семья, одна победа», — подчеркнул врио главы Курской области.

Гладков, в свою очередь, также указал на важность подобных контактов.

«Мы понимаем, что у нас одна сложная ситуация, связанная со сложной оперативной обстановкой. Мы должны показать, какие решения принимаем мы, какая результативность. Мы должны посмотреть, что происходит у наших соседей, потому что вместе всегда быстрее и легче решать любые самые сложные проблемы. Поэтому все сложные вещи, все сложные ситуации, которые были у нас, мы проходили всегда с огромной помощью всей нашей большой страны. Я уверен, что так будет всегда», — отметил губернатор Белгородской области в обращении.

Хинштейн и Гладков после совещания с членами правительств обоих регионов решили смотреть прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, совмещённую с его пресс-конференцией.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер подчеркнул, что тот имеет «очень хорошие наработки и отношения» в исполнительных органах власти, и это нужно использовать для достижения поставленных задач. Врио губернатора пообещал, что приложит максимум усилий, для того чтобы оправдать доверие президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что задачей Хинштейна будет обеспечение всех потребностей жителей Курской области. Представитель Кремля добавил, что врио губернатора займётся, в частности, восстановлением жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.