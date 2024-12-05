Москва, 5 декабря, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил 5 декабря депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Подробности опубликованы на сайте Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

Российский лидер на встрече с председателем комитета Госдумы по информационной политике Хинштейном предложил ему должность врио главы региона.

«Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — сказал Владимир Путин.

Хинштейн согласился и ответил, что приложит «максимум возможного и усилий», для того чтобы оправдать доверие президента.

Отмечается, что с 2016-го по 2018-й годы депутат работал в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии.

Указ о назначении 50-летнего Александра Хинштейна опубликован 5 декабря на сайте Кремля.

В этот же день Путин принял отставку действующего губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию.

Как сообщало ИА Регнум, кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королёв получил назначение на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

Участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». Там он будет заниматься патриотическим воспитанием персонала.

4 ноября Владимир путин назначил ещё одного участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Назначения на ответственные должности получили также Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и другие.