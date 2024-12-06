Курск, 6 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Врио главы Курской области Александр Хинштейн будет должен обеспечить все потребности жителей региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь главы государства обозначил задачи, которые будут стоять перед временно исполняющим обязанности губернатора области после его назначения в четверг.

«Восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей граждан региона, это будет его работой, его насущными задачами», — сообщил Песков.

Как передавало ИА Регнум, экс-губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. После его ухода президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт предположил, что у Смирнова были проблемы с донесением информации о мерах поддержки до граждан. Он также сообщил, что в регионе сложилась непростая ситуация.