Москва, 19 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Резкая реакция главы киевского режима Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина провести с Киевом «технологическую дуэль» обусловлена асоциальной перегрузкой, заявил 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться», — сказал официальный спикер Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции предложил западным странам провести эксперимент на территории Украины с их системами противовоздушной обороны и новым ракетным гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесём туда удар «Орешника». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — указал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за телефонный разговор с российским президентом.

Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся днём 11 декабря по инициативе венгерской стороны. Путин изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.