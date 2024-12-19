Москва, 19 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, рассказал, в каких банках хранит свои деньги. Российский лидер сообщил, что изначально имел вклад в Сбербанке.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Он, по-моему, так и сохранился. А потом, когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение. Я просто демонстративно перевёл туда свои деньги», ― подчеркнул российский лидер.

По его словам, в это финансовое учреждение он перечислил и зарплату.

Как сообщало ИА Регнум, экономист и инвестор Елизавета Константинова заявила, что хранение сбережений в наличной валюте утратило свою актуальность. По её словам, это устаревший метод. Эксперт отметила, что вложение денег на банковский депозит может приносить до 20% годовых. Однако, по информации Минфина РФ, примерно четверть населения страны предпочитает хранить сбережения в наличных.

Гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты являются лучшими инструментами для сбережения денежных средств, считает министр финансов России Антон Силуанов.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что гражданам России следует хранить сбережения в рублях. По её словам, рублёвые сбережения означают сохранение покупательной способности рубля.