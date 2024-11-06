Москва, 6 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты являются лучшими инструментами для сбережения денежных средств, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Всё зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в госбумаги. Это отличное вложение, такие доходности. Депозит — хороший инструмент, сейчас такие ставки, не каждый бизнес может обеспечить такую доходность», — сказал он.

Силуанов также уточнил, что лучшим вложением будет собственное образование или воспитание детей.

Как передавало ИА Регнум, в апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2021 года доходность облигаций федерального займа выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на один процентный пункт ведёт к росту расходов на обслуживание в размере около 150 млрд рублей в год.

России нельзя отказываться от государственных заимствований, резервов и бюджетного правила, страна проходила такое в 1990-е годы, когда жила надеждой о помощи западных стран, сейчас необходимо рассчитывать только на себя, добавил премьер-министр.

1 ноября финансовый эксперт Александр Абрамов рассказал, как россиянам увеличить размер будущей пенсии. По его словам, для этого нужно откладывать как минимум 3 тыс. рублей ежемесячно на накопительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений, в результате чего с учётом выплат по программе можно получить доход в размере 40% от зарплаты.