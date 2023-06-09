Москва, 10 июня, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Гражданам России следует хранить сбережения в рублях, порекомендовала 9 июня председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля. Сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, на заработную плату», — сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ проводит политику, направленную на сохранение покупательной способности рубля, рублёвых сбережений и затрат.

Как сообщало ИА Регнум, в мае ЦБ России опубликовал доклад, в котором говорилось, что доля рублёвых счетов россиян приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года.

По мнению директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, сейчас хранить в российских банках доллары и евро бессмысленно, потому что по ним «ничего не платят». Вариант с юанями тоже не очень привлекателен, добавил он.

9 июня стало известно о сохранении Банком РФ в шестой раз подряд ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор допустил, что на ближайших заседаниях ключевая ставка может быть повышена для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году.