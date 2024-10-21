Москва, 21 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Хранение сбережений в наличной валюте утратило свою актуальность, это устаревший метод. Об этом 21 октября заявила экономист и инвестор Елизавета Константинова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт отметила, что вложение денег на банковский депозит может приносить до 20% годовых. Однако, по информации Минфина РФ, примерно четверть населения страны предпочитает хранить сбережения в наличных.

«Такими темпами за пять лет эта часть сбережений обесценится примерно вдвое. Валютные накопления также сталкиваются с санкционными рисками, что делает их менее надёжными для долгосрочного хранения», ― приводит слова экономиста «Российская газета».

Константинова добавила, что надёжным способом сохранить капитал является золото. Однако оно не приносит доходов в виде процентов. С другой стороны, есть «цифровое золото» — биткоин. По её словам, каждые четыре года количество этой криптовалюты уменьшается, при этом её привлекательность в качестве средства хранения сбережений увеличивается. В список плюсов эксперт назвала высокую ликвидность и то, что для хранения не нужны банковские ячейки или сейфы.

Для того, чтобы защитить свои сбережения в текущих экономических условиях, необходимо использовать диверсифицированный подход, подчеркнула инвестор.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев 18 октября заявил, что иностранная валюта в наличном формате уже не может считаться безопасным видом хранения сбережений. Недоверие к иностранным валютам он объяснил тем, что американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. По его словам, на этот же шаг могут пойти и европейские организации. Замминистра добавил, что лучше вкладываться в золото.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев считает, что к заявлению Моисеева стоит прислушаться. Он подчеркнул в беседе с ИА Регнум, что риски хранения в наличной иностранной валюте, безусловно, выросли.

Согласно опросу ВЦИОМ, 68% россиян хранят сбережения в рублях. Исследование показало, что 6% отдают предпочтение доллару, а 4% евро и другим иностранным валютам. Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ провёл 29 июля 2023 года. В нём приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.