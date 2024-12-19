Москва, 19 декабря, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос, предоставит ли РФ политическое убежище главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если тот об этом убежище попросит.

Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Глава российского государства счёл вполне вероятным, что в будущем Зеленский покинет Украину, как это уже сделали некоторые другие руководители киевского режима. Путин предположил, что Зеленского «возьмут на содержание» в одной из западных стран, чьи интересы он сейчас обслуживает.

«Ну а если бы он, извините, неожиданно, как чёрт из табакерки появился где-то и сказал: «Мне нужно политическое убежище [в России]» — Россия никому не отказывает», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Путин также напомнил, что действующее руководство Украины является нелегитимным. Единственным легитимным органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил президент.

Путин также заявил, что Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима, но подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Он отменил президентские выборы на Украине. Президент России заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности.