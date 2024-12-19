Москва, 19 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день некоторые батальоны Вооружённых сил Украины (ВСУ) укомплектованы только на 35–40%. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии президент РФ Владимир Путин.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«В некоторых батальонах украинской армии 35–40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября боец ВСУ в беседе с американским телеканалом CNN назвал критической для украинской армии ситуацию на фронте из-за нехватки живой силы. По его словам, из-за этого в ВСУ боятся значительного прорыва российских военных на линии боевого соприкосновения.

В Службе внешней разведки (СВР) России 29 ноября рассказали, что НАТО в последнее время всё больше склоняется к идее о замораживании украинского конфликта для восстановления боеспособности ВСУ и подготовки киевского режима к попытке реванша.

В Минобороны 19 декабря сообщили об освобождении села Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР) российской группировкой войск «Восток». Также в регионе был освобождён населённый пункт Зеленовка.