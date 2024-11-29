Москва, 29 ноября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. НАТО в последнее время всё больше склоняется к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности украинских формирований. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

«По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО всё больше склоняются к необходимости «замораживания» украинского конфликта», — проинформировали в пресс-бюро.

Отмечается, что западные страны пытаются реализовать такой сценарий для возможности восстановить боеспособность украинской армии и обстоятельной подготовки киевского режима к попытке реванша.

В СВР уточнили, что НАТО уже занимается разворачиванием на контролируемой Киевом территории учебно-тренировочных центров, через которые они намерены провести не менее миллиона мобилизованных жителей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября будущий спецпредставитель США по украинскому конфликту Кит Келлог заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». По словам будущего спецпосланника, он считает честью быть назначенным избранным президентом США Дональдом Трампом на это пост.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москве необходимо установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, уточнил глава государства.