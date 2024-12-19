Москва, 19 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российские войска в зоне проведения спецоперации освободили населённый пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 декабря сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили <…> [село] Новый Комар», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства о ходе спецоперации.

Кроме того, российские силы за последнее сутки на этом же направлении освободили населённый пункт Зеленовка.

Новый Комар расположен недалеко от посёлка городского типа Великая Новоселка на западе республики, а Зеленовка ― недалеко от города Курахово.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Вооружённые силы России освободили два населённых пункта в ДНР. Бойцы Южной группировки российских войск освободили Трудовое, военные группировки войск «Центр» ВС РФ ― посёлок Старые Терны.

Днём ранее бойцы подразделений Южной группировки российских войск освободили населённый пункт Анновка в ДНР. Также за прошедшие сутки российские силы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны. Под огонь бойцов ВС России украинские военные попали в районах Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово в ДНР.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря заявил, что инициатива в зоне проведения спецоперации полностью принадлежит российской стороне, а наступление идёт по всему фронту. Он добавил, что попытки ВСУ осуществлять наступление были подавлены, а российские войска продолжают планомерно выдавливать украинских бойцов из захваченных населённых пунктов.

Также, указал Герасимов, за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. м территории. Потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными.