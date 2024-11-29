Киев, 29 ноября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Украинские формирования испытывают острый дефицит живой силы, из-за чего ситуация на фронте стала для Киева критической. Об этом вечером 28 ноября заявил военный Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация критическая», — сказал он в беседе с американским телеканалом CNN, также пожаловавшись на нехватку личного состава.

По словам украинского военного, на этом фоне в ВСУ боятся, что Вооружённые силы России могут совершить значительный прорыв на линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО в последнее время всё больше склоняется к идее о замораживании украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и подготовить Киев к попытке реванша. Отмечалось, что альянс уже разворачивает для этой цели учебно-тренировочные центры на Украине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 25 ноября приказал всем командирам бригад создать подразделения по набору новобранцев на службу. До этого центры рекрутинга были только у различных родов войск.

Генштаб ВСУ 23 ноября заявил о сложной обстановке для украинской армии на фронте. В Киеве признали превосходство армии России в живой силе и технике, а также пожаловались на безостановочные атаки со стороны российских военных.