Донецк, 19 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Зеленовка в ДНР, сообщило 19 декабря Министерство обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

Кроме того, ими освобождён населённый пункт Новый Комар в этом же регионе.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум 18 декабря, Министерство обороны РФ проинформировало, что российские войска освободили населённые пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР.

17 декабря Вооружённые силы России проломили оборону ВСУ на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово в Донецкой Народной Республике. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

16 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2024 году российские военные в рамках спецоперации освободили не менее 189 населённых пунктов. Глава государства также отметил, что Вооружённые силы России завладели инициативой по всей линии фронта.