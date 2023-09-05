Москва, 5 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо отметить не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что готовиться к проведению этих мероприятий нужно уже сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства указал на всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне и поручил оргкомитету «Победа» координировать деятельность по подготовке празднования.

Президент России 14 октября 2022 года предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Он также предложил назвать 2025-й годом мира и единства в борьбе с нацизмом.