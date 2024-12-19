Таллин, 19 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В Эстонии решили ввести запрет на участие граждан в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Об этом сообщил государственная телерадиокомпания ERR 19 декабря.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что глава МИД страны Маргус Цахкна выступил с соответствующей инициативой перед правительством Эстонии с целью не допустить распространение якобы дезинформации о конфликте на Украине со стороны двух стран.

«По оценке министерства иностранных дел Эстонии, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них — это культура, молодёжь и спорт», — сообщается в публикации.

Кроме того, власти планируют запретить помощь таким мероприятиям, а также финансирование от учреждений, организаций и лиц, которые их проводят и поддерживают. Нарушителей ожидает штраф или лишение свободы на пять лет, отмечает портал.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент Эстонии Алар Карис заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине якобы возможны только после остановки «военной машины» РФ. Он также призвал сделать всё возможное чтобы поставить на колени Россию.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление Кариса, отметив, что Эстония стоит на четвереньках перед Западом и по его приказу лает на Россию, хотя обязана ей своим существованием.

1 ноября МИД страны подготовил поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ). Также в сентябре сообщалось, что эстонские власти хотят принудительно закрыть ЭПЦ в случае её отказа разорвать связи с Москвой и «добровольно» уйти в местное православие, подчиняющееся Константинопольскому патриархату.

Кроме того, в мае эстонский парламент принял закон, который позволяет передавать российские замороженные активы киевскому режиму. Принимать решение об изъятии поручили министерству иностранных дел.