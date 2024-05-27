Москва, 27 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Слова о намерении «поставить Россию на колени» странно слышать от Эстонии, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом. Об этом 27 мая заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Известия / Павел Волков

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что сделает всё возможное, чтобы попытаться «поставить Россию на колени». По его словам, главное сейчас — остановить российскую военную машину и тогда якобы начнутся переговоры по поводу прекращения конфликта на Украине.

«Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием», — приводит слова Белика Lenta.ru.

Депутат отметил, что больше всего Россию стремятся унизить страны, обязанные ей восстановлением в послевоенные годы. Это государства Прибалтики, Польша, Чехия. По его словам, обращение в западную веру для них играет большую роль, чем историческая память.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова Кариса. «А как это? Пусть покажет», — написала она в Telegram-канале.