Таллин, 16 сентября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Эстонское правительство намерено принудительно закрыть Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Москвой и «добровольно» уйти в местное православие, которое меньше и подчиняется Константинопольскому патриархату. Подробности сообщили «Известия».

ИА Регнум Эстония, православная церковь

В начале 1990-х годов Эстонская православная церковь фактически распалась на две структуры: ЭПЦ МП и Эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольского патриархата.

По мнению эстонских властей, ЭПЦ МП должна войти в состав Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). Её паства насчитывает 7 тыс. верующих (у ЭПЦ МП — 100 тыс.), и она всегда противостояла Московскому патриархату. Возглавляющий ЭАПЦ митрополит Стефан опубликовал программную статью, в которой обосновал, почему ЭПЦ МП должна влиться в меньшую церковную структуру, однако ряд экспертов, которых опросили «Известия», обнаружили в документе передергивания и ложь.

«Если ситуация не изменится и церковь не придёт к независимости, государству для обеспечения безопасности придётся пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви. Однако это не значит, что православие в Эстонии будет запрещено», — пояснил сотрудник МВД Райво Кюйт.

По мнению эстонского депутата Лаури Хуссара, эта инициатива — «ошибка» существования в стране двух православных церквей, канонически подчиненных Константинополю и Москве.

При этом эстонская православная церковь хочет «отделаться малой кровью» — объявить себя независимой, но по факту оставаться в каноническом поле Московского патриархата.

Как сообщало ИА Регнум, Эстонская православная церковь должна разорвать канонические связи с Московском патриархатом. С подобным призывом выступил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. ЭПЦ должна пойти на серьёзные шаги по разрыву связей с Русской православной церковью Московской патриархата.

Несмотря на то, что ЭПЦ убрала из текста устава все упоминания о Москве, Ляэнеметс посетовал на «продолжающееся влияние» Московского патриархата.

23 апреля Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.

Ранее министр заявил, что намерен предложить парламенту признать Московский патриархат «террористической» организацией. По его словам, следствием этого будет возможность через суд прекратить деятельность действующей в Эстонии церковной организации, что означает разрыв связей с Москвой.