Таллин, 15 мая, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Эстонский парламент принял закон, позволяющий Киеву использовать замороженные российские активы. Об этом 15 мая сообщила газета Postimees.

За принятие документа проголосовали 65 парламентариев, против — три.

Председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас заявил, что над разработкой правовых норм по использованию замороженных активов работают представители нескольких стран и международные организации. Он также подчеркнул, что это сложная задача. При этом, добавил Террас, Эстония играет в этом роль новатора.

Закон позволяет использовать замороженные активы в качестве предоплаты за ущерб, который Россия якобы должна возместить Украине. Издание указало, что решение об этом принимает эстонский МИД в ходе административного производства.

Как сообщало ИА Регнум, власти Эстонии в январе заявили о планах начать разрабатывать законодательную базу, необходимую для ареста и последующей конфискации российских активов, замороженных в связи с вводом западных санкций. По предварительным оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, общая сумма замороженных средств на счетах российских граждан в стране составляет около €20 млн. Эти денежные средства Таллин намерен после конфискации передать Киеву.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей Евросоюза с замороженными российскими активами незаконны. Он отметил, что Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений, подобных тому, которое принял Совет ЕС.

Руководство США 17 февраля направило Эстонии порядка 500 тыс. долларов из конфискованных российских фондов с дальнейшей реализации суммы по оказанию помощи Украине. Как пояснили в минюст, Эстония направит средства на проект по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской энергетической системы.

В подготовке национального закона по использованию замороженных российских активов в интересах Украины участие принимала дочь советской певицы, заслуженной артистки Эстонской ССР Анне Вески —директор юридического отдела министерства иностранных дел Эстонии Керли Вески. Она уверена, что в этом Таллин мог бы послужить примером для союзников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 мая, что посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны против Москвы. Она подчеркнула, что российская сторона будет расценивать любое посягательство на имущественные права и интересы й страны как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы.