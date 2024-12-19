Москва, 19 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Министерству обороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям бойцов СВО, попавших в плен, заявил в четверг, 19 декабря, президент Владимир Путин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Минобороны Андрей Белоусов знает об этой проблеме и занимается ею, отметил глава государства.

«Во-первых, нужно принять, ускорить или сократить сроки принятия окончательных решений. Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях, боевые там не получают и так далее, и сокращается объём поддержки семей. И здесь Министерство обороны вместе с правительством должны принять другое решение, что может заменить хотя бы часть этих выплат», — заявил Путин.

Минобороны следует принять решение по временным мерам поддержки и ускорить принятие решения по мерам постоянным, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции глава государства также отметил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции.

Ранее в декабре на коллегии Минобороны президент заявил, что повышение социальных гарантий российским военнослужащим — одна из важнейших задач государства.

В России действует программа помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Для этой категории граждан предусмотрены выплаты и льготы.