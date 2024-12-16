Москва, 16 декабря, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Повышение социальных гарантий российским военнослужащим — важнейшая задача государства. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«В этом году ежедневно в среднем более 1000 человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства», — отметил президент России.

Глава государства сообщил, что за последние годы в сфере поддержки военнослужащих РФ уже многое сделано. Отмечается, что в 2024 году обеспечили жильём более 55 тыс. солдат, а в ближайшие три года на жилищные субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что молодые семьи участников СВО будут иметь приоритетное право на получение соцвыплат для покупки или строительства жилья.

По его словам, размер выплаты составит 30–35% от стоимости жилья, и потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья или на первоначальный взнос либо погашение ипотеки.

23 ноября Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО. Согласно законопроекту, данная мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев.

26 января президент России подписал распоряжение о том, что участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.