Москва, 19 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать с людьми, заявил в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент Владимир Путин.

Администрация Президента России

Хинштейн долгое время работал в Госдуме, находясь в контакте со своими избирателями, отметил глава государства.

«Очень рассчитываю на то, что новый губернатор региона, который назначен в Курскую область, он, в принципе, человек опытный, умеет работать напрямую с людьми. Я поэтому его туда и назначил», — заявил Путин.

Необходима индивидуальная работа с жителями, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-глава региона Алексей Смирнов ушёл в отставку по собственному желанию. Президент отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона, а также восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.

Врио главы области отмечал, что не намерен делать спонтанные выводы по поводу правительства региона и менять его состав. Хинштейн уточнил, что будет стараться работать максимально открыто и обеспечивать реализацию закона о госпабликах, согласно которому все органы власти обязаны вести страницы в отечественных соцсетях, чтобы выстраивать коммуникацию с населением.