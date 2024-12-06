Москва, 6 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Ранее бывший губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.

«В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича врио губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — указано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Алексей Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 15 мая. В сентябре он одержал победу на выборах главы региона и пробыл в должности 80 дней. В общей сложности Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней.

Как передавало ИА Регнум, министр транспорта РФ Роман Старовойт, ранее возглавлявший регион, предположил, что у Смирнова были проблемы с донесением информации о мерах поддержки до граждан. По словам Старовойта, решение об отставке Смирнова могло быть принято из-за недостаточно хорошей коммуникации с жителями по вопросам о мерах поддержки.