Курск, 7 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Новый временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не намерен делать спонтанные выводы по поводу правительства региона и менять его состав.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я очень внимательно познакомлюсь с каждым из членов правительства, руководителями региона», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Хинштейн уточнил, что будет стараться работать максимально открыто и обеспечивать реализацию закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях для того, чтобы выстраивать коммуникацию с населением.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области на фоне того, что бывший губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт, ранее возглавлявший регион, предположил, что у Смирнова были проблемы с донесением информации о мерах поддержки до граждан. По словам Старовойта, решение об отставке Смирнова могло быть принято из-за недостаточно хорошей коммуникации с жителями по вопросам о мерах поддержки.

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Хинштейн должен будет обеспечить все потребности жителей региона. Восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей граждан региона — всё это будет его работой, его насущными задачами, добавил Песков.