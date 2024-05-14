Колокольцев назвал ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год
Колокольцев: ущерб от киберпреступлений в России за год составил 156 млрд рублей
Москва, 14 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, сообщил 14 мая и. о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев на пленарном заседании Совфеда.
«Причинённый ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов — кража, 137 миллиардов — мошенничество», — сообщил Колокольцев.
Он уточнил, что 113 тысяч пенсионеров и ещё семь тысяч несовершеннолетних стали жертвами этих преступлений.
Как отметил Колокольцев, в России значительная часть киберпреступлений совершают из-за рубежа, как правило с Украины. В этом году рост преступлений в сфере информационных технологий составил 17%.
Как сообщало ИА Регнум, российский актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей, полагая, что помогает знакомому, обратившемуся к нему через Telegram. Как выяснилось, мошенники взломали аккаунт знакомого. Актёр обратился в полицию.
В начале апреля мошенники обокрали создательницу мультфильмов «Ёжик в тумане», «Крокодил Гена» и «Паровозик из Ромашкова» 87-летнюю Наталию Абрамову. У неё выманили 20 тысяч рублей. Позже курьер, забравший деньги, вернул их пенсионерке.