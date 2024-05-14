Москва, 14 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, сообщил 14 мая и. о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев на пленарном заседании Совфеда.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Причинённый ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов — кража, 137 миллиардов — мошенничество», — сообщил Колокольцев.

Он уточнил, что 113 тысяч пенсионеров и ещё семь тысяч несовершеннолетних стали жертвами этих преступлений.

Как отметил Колокольцев, в России значительная часть киберпреступлений совершают из-за рубежа, как правило с Украины. В этом году рост преступлений в сфере информационных технологий составил 17%.

Как сообщало ИА Регнум, российский актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей, полагая, что помогает знакомому, обратившемуся к нему через Telegram. Как выяснилось, мошенники взломали аккаунт знакомого. Актёр обратился в полицию.

В начале апреля мошенники обокрали создательницу мультфильмов «Ёжик в тумане», «Крокодил Гена» и «Паровозик из Ромашкова» 87-летнюю Наталию Абрамову. У неё выманили 20 тысяч рублей. Позже курьер, забравший деньги, вернул их пенсионерке.