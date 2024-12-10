Москва, 10 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Участие Украины в телефонном мошенничестве против россиян киевский режим возвёл в ранг госполитики. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (мошенничество против жителей России. — Прим. ред.), абсолютно точно, это нам известно», — отметил глава государства на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Путина, подобные действия стали одной из линий атак на российское население. При этом телефонные мошенники часто действуют под контролем украинских госструктур и органов.

Путин подчеркнул, что поручит рассмотреть варианты блокировки звонков от подобных злоумышленников и запретить подмену телефонных номеров.

Как сообщало ИА Регнум, в июне зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что на Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических кол-центров. Порядка 40% их «доходов» идет на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В мае 2024 года глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. При этом Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.