Москва, 19 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что лично принимал окончательное решение о производстве ракетного комплекса «Орешник» и назвал его современным и очень новым оружием. Об этом глава государства рассказал в прямом эфире мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Это современное, очень новое оружие. Технологии опираются на разработки российского периода времени. На этой базе учёные и конструкторы, консультируясь с Минобороны, думали, что можно сделать ещё. В конце концов это дошло и до меня, поэтому я принимал участие в окончательном решении производить ракетный комплекс или нет», — сообщил российский лидер.

Путин отметил, что это оружие средней и меньшей дальности, которое невозможно ликвидировать западными системами ПВО, оспорив заявления некоторых экспертов. Он привёл в пример зарубежные системы «Patriot» и «THAAD», сопоставив их по характеристикам с российскими аналогами, и заверил, что сбить «Орешник» ими не выйдет.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря на коллегии Минобороны Путин заявил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время. Он добавил, что «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, отметив его преимущество перед современными аналогами США. По словам главы государства, Россия создала более современные ударные комплексы, чем те, что в настоящее время есть на вооружении Вашингтона.

Говоря о характеристиках нового снаряда, российский лидер отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Глава государства уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить на 25–30%.