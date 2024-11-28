Астана, 28 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», — заявил он на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, в следующем году выпуск ракет увеличат ещё на 25-30%.

Глава государства добавил, что у России в данном классе вооружений могут появиться и другие снаряды. Он отметил, что «клиент, безусловно, будет доволен».

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. Испытания стали в том числе ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул российский лидер.

На следующий день президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий. Он также добавил, что необходимый для этого запас ракетных систем у страны имеется.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум отметил, что, ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу», Россия показала наличие ракетных систем, которые могут быть применены в ходе как спецоперации, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, напомнил эксперт.