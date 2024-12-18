Москва, 18 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России освободили населённый пункт Трудовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населенный пункт Трудовое», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства о ходе спецоперации.

Также российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Фёдоровки и Петровского. В результате боёв на этом направлении украинская армия потеряла до 350 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30 калибра 122 мм.

В то же время военные группировки войск «Центр» ВС РФ освободили посёлок Старые Терны в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря бойцы подразделений Южной группировки российских войск освободили населённый пункт Анновка в ДНР. Также за прошедшие сутки российские силы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны. Под огонь бойцов ВС России украинские военные попали в районах Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово в ДНР.

В тот же день российские военные проломили оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

ВС России 16 декабря освободили населённый пункт Елизаветовка в ДНР. Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении населённого пункта Шевченко, расположенного под Красноармейском.

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. Президент Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.