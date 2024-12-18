Москва, 18 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили населённый пункт Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 18 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

По информации оборонного ведомства, населённый пункт был освобождён силами группировки войск «Центр». За сутки в зоне ответственности Центральной группировки противник потерял до 440 человек.

Также российские силы освободили населённый пункт Трудовое в ДНР. 17 декабря ИА Регнум передавало, что военные подразделений Южной группировки российских войск освободили населённый пункт Анновка в ДНР.

Кроме того, в минувшие сутки ВС России нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны. Под огонь бойцов ВС России украинские военные попали в районах Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово в ДНР.

17 декабря российские военные проломили оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции. 16 декабря подразделения Южной группировки российских войск освободили населённый пункт Елизаветовка в ДНР.