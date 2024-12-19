Кандалакша, Мурманская область, 19 декабря, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Два поезда столкнулись на станции Княжая в Мурманской области после того, как грузовой состав из-за неисправности пришёл в движение. Об этом сообщили 19 декабря «РИА Новости» в экстренных службах.

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«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», — сказал представитель экстренных служб.

Он пояснил, что движущийся грузовой состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря в 16:15 мск на станции Княжая в Кандалакшском районе произошло боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. После ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Задержаны машинист и его помощник.

Сообщалось, что машиниста грузового поезда в момент столкновения не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами и он, покатившись назад с горки, врезался в пассажирский поезд.

В компании «РЖД» сообщили, что пострадал 31 человек, пятеро из которых — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых — в тяжёлом состоянии. Два человека скончались от полученных травм. Перевозчик пообещал оказать семьям погибших необходимую поддержку.