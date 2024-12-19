Мурманск, 19 декабря, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Кандалакшском районе Мурманской области, задержали на территории региона. Об этом сообщила 19 декабря пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«В ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда», — говорится в сообщении.

Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которые повлекли гибель двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В СК уточнили, что в результате ЧП сошли с рельсов или были повреждены четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря в 16:15 мск на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

По информации источника РЕН ТВ, машиниста грузового поезда в момент столкновения не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами и он, покатившись назад с горки, врезался в пассажирский поезд.

В компании «РЖД» сообщили, что пострадал 31 человек, пятеро из которых — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых — в тяжёлом состоянии. Два человека скончались от полученных травм. Перевозчик пообещал оказать семьям погибших необходимую поддержку.