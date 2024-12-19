Тамбов, 19 декабря, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в Тамбовской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили 19 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

В сообщении отмечается, что, по данным Минобороны РФ, ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона ВСУ в небе над Мичуринским муниципальным округом.

В пресс-службе уточнили, что начавшееся возгорание удалось ликвидировать.

«Возгорание площадью 105 кв. м ликвидировано силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Уточняется, что разрушений нет и никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ проинформировало, что в ночь на 19 декабря российские военные уничтожили 84 украинских БПЛА над семью регионами России. Над Ростовской областью было сбито 36 дронов, над Брянской — 21, над Белгородской — 14, над Воронежской — шесть, над Курской и Тамбовской областях — по три. Ещё один беспилотник был обезврежен в Краснодарском крае.

После этого стало известно, что в Ростовской области возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП). Возгорание было ликвидировано. Из-за падения обломков одного из сбитых дронов в Ростовской области также пострадал один человек.