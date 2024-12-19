Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области
Слюсарь сообщил о ранении одного человека при атаке дронов ВСУ под Ростовом
Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Из-за падения обломков одного из дронов, которыми Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область, ранения получил один человек. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населённом пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь», ― написал он в Telegram-канале.
Врио главы региона уточнил, что украинские военные задействовали для массированной атаки более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты. В результате на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. Пожар потушили в 06:45 мск 19 декабря.
«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», — добавил Слюсарь.
По его словам, большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами. 36 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, 21 — в небе над Брянской областью, 14 БПЛА сбили в Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три беспилотника уничтожили в Курской и Тамбовской областях, один — в Краснодарском крае.
Ростовскую область ночью 19 декабря массированно атаковали ВСУ с применением более 30 беспилотников и трёх ракет. В результате налёта начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
Около полуночи 18 декабря в регионе уничтожили семь украинских беспилотников. Шесть дронов сбили в небе над Таганрогом, ещё один БПЛА уничтожили в Батайске. Пострадавших и разрушений на земле не было.