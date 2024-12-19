Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Из-за падения обломков одного из дронов, которыми Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область, ранения получил один человек. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населённом пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь», ― написал он в Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что украинские военные задействовали для массированной атаки более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты. В результате на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. Пожар потушили в 06:45 мск 19 декабря.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», — добавил Слюсарь.

По его словам, большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами. 36 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, 21 — в небе над Брянской областью, 14 БПЛА сбили в Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три беспилотника уничтожили в Курской и Тамбовской областях, один — в Краснодарском крае.

Ростовскую область ночью 19 декабря массированно атаковали ВСУ с применением более 30 беспилотников и трёх ракет. В результате налёта начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Около полуночи 18 декабря в регионе уничтожили семь украинских беспилотников. Шесть дронов сбили в небе над Таганрогом, ещё один БПЛА уничтожили в Батайске. Пострадавших и разрушений на земле не было.