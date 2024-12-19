Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2024, 07:35 — ИА Регнум. В Ростовской области ликвидировали пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП), который возник 19 декабря после атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он добавил, что возгорание удалось полностью ликвидировать в 06:45 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Ростовскую область ночью 19 декабря массированно атаковали ВСУ с применением более 30 беспилотников и трёх ракет. Подразделения противовоздушной обороны отбивали вражеские атаки в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахтах, Каменске, Миллерово и Новошахтинске.

В ночь на 19 декабря Белгородскую область атаковали украинские дроны. От сброшенных взрывных устройств повреждения получили два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.