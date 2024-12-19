Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Ростовскую область ночью 19 декабря массированно атаковали ВСУ с применением более 30 беспилотников и трёх ракет. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны отбивали вражеские атаки в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахтах, Каменске, Миллерово и Новошахтинске.

Слюсарь добавил, что большинство воздушных целей были уничтожены.

В результате атаки украинского беспилотника начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Возгорание тушат пожарные.

Врио губернатора также сообщил, что при падении обломков БПЛА ранения получил житель населённого пункта под Ростовом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря Белгородскую область атаковали украинские дроны. От сброшенных взрывных устройств повреждения получили два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Семь украинских беспилотников были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.

Министерство обороны РФ представило на интерактивном слайде информацию о регионах страны, которые могут быть поражены, в частности, американскими ракетами ATACMS. Карту с зонами досягаемости подготовили для наглядности иностранным военным атташе на брифинге начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.