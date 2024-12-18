Киев, 18 декабря, 2024, 23:20 — ИА Регнум. На Украине вечером 18 декабря взрывы прогремели в Киевской области, где действует режим воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная военная администрация.

Иван Шилов ИА Регнум

Власти уточнили, что звуки взрывов связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 17 декабря взрыв прогремел в Киеве. После этого начались перебои с электричеством и водоснабжением.

В пригороде Харькова поражена украинская военная техника. Об этом 18 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Шесть объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения во Львовской области на западе Украины. 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря проинформировал о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области.