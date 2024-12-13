Киев, 13 декабря, 2024, 09:18 — ИА Регнум. На территории Одессы и Киевской области прогремели взрывы. Об этом 13 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

Алексей Даничев/РИА Новости

«Новые взрывы слышат в Одессе», — проинформировало издание. Позднее появилось сообщение о взрывах и работе средств противовоздушной обороны в Киевской области.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится. Министерство обороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно отмечали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря на всей Украине объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 08:21 мск тревожные сирены прозвучали в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах на контролируемой Киевом территории.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Печёрском районе Киева и около Вышгорода в Киевской области. В то время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ утром 13 декабря сообщили о взрывах в городе Буче в Киевской области. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.