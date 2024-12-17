Харьков, Украина, 18 декабря, 2024, 01:36 — ИА Регнум. В пригороде Харькова поражена украинская военная техника. Об этом 18 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно, по месту, где стояла военная техника», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Кроме того, удары наносились по пригороду Сум, вероятно, в место дислокации ВСУ.

Также Лебедев сообщил о нескольких прилётах в Павлограде. В городе слышали взрывы. Удары зафиксировали в Киеве, Обухове, Вышгороде, Светловодске, Кременчуге, Херсоне.

Атака ВС России продолжается, заключил подпольщик.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные, применив реактивную систему залпового огня, ударили по позициям ВСУ в поселении Эсмань под Сумами, с которых велись обстрелы Курской области, подтвердил 13 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на авто украинские военные водрузили установку РСЗО. Во время ударов по позиции было зафиксировано около 10 взрывов. Информацию о разрушениях и погибших узнать не удалось.

ВКС России нанесли удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по одному из объектов в Харькове, в котором находились боевики одной из бригад украинских формирований, заявил 15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что российские военные будут отвечать более точными и более жёсткими ударами возмездия на любые попытки противника атаковать цели в РФ.