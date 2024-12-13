Львов, Украина, 13 декабря, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Шесть объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения во Львовской области на западе Украины. Об этом 13 декабря сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожары, возникшие в результате удара, ликвидировали. На месте работают работники ГСЧС и правоохранители», — написал он в Telegram-канале.

Из-за повреждённых энергообъектов компания «Укрэнерго» ввела графики почасовых отключений.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря проинформировал о взрывах в Печерском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в городе Буче под Киевом.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска в ответ на применение американского дальнобойного оружия нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных. Власти страны после этого запросили у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт*час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Двумя днями ранее ВСУ использовали для атаки на российский город американские ракеты ATACMS.