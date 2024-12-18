Висбаден, Германия, 18 декабря, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В Германии командование НАТО по координации поставок оружия Украине начало свою работу. Об этом 18 декабря сообщил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

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Отмечается, что подразделение численностью 700 человек будет координировать поставки оружия на Украину и обучать украинских солдат. Рютте также порекомендовал странам ЕС и НАТО меньше обсуждать мирные переговоры и не помогать России, а сосредоточиться на отправке оружия Киеву.

«Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это — наш главный приоритет», — добавил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, военная помощь на сумму примерно $126 млрд может потребоваться киевскому режиму для ведения боевых действий в 2025 году, подсчитала газета The Wall Street Journal. По данным неназванного украинского чиновника, средства понадобятся Украине для компенсации якобы быстро растущих военных расходов России. Также отмечалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, которые Украина потеряла. Он согласится на это в обмен на вступление страны в НАТО.

Кроме того, 27 ноября стало известно, что администрация президента США Джо Байденане успеет предоставить Украине все обещанные $20 млрд военной помощи до инаугурации избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Также стало известно, что минобороны США достигло предела количества оружия, которое оно может отправлять Киеву ежемесячно без ущерба для боеспособности американских сил.

Действующая администрация США, выделяя киевскому режиму новые пакеты военной помощи, преследует свои цели и делает всё, чтобы подливать масло в огонь украинского конфликта, подчеркнул 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что американская помощь при этом не может повлиять на динамику на фронтах.