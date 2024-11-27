Вашингтон, 27 ноября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не успеет предоставить Украине все обещанные 20 млрд долларов военной помощи до инаугурации избранного главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом заявила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам информаторов, окружение Байдена не успевает отправить все средства. На данный момент у действующей власти осталось более 6,5 млрд долларов, которые позволяют Пентагону передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов.

Также стало известно, что минобороны США достигло предела количества оружия, которое оно может отправлять Киеву ежемесячно без ущерба для боеспособности американских сил. Теперь возникают логистические проблемы с доставкой оружия.

По информации газеты, Белый дом ещё две недели назад обещал отправить всю сумму до завершения правления Байдена, но теперь начал отказываться от своих обещаний и настаивать на ужесточении правил мобилизации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск 27 ноября обвинил Джо Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление бизнесмен сделал на фоне новостей о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

Издание Politico написало, что Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что 16 млрд долларов было запрошено на нужды минобороны США и ещё 8 млрд долларов — на Украину. При этом шансы на одобрение запроса Байдена Конгрессом оцениваются как «небольшие».

Агентство Bloomberg 24 ноября сообщило, что Байден планирует оказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому максимальную помощь до вступления в должность Дональда Трампа. По словам автора публикации, действующий глава Белого дома хочет максимально укрепить Украину, чтобы доказать, что у неё есть потенциал для ответа России.