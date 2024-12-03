Вашингтон, 3 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Военная помощь на сумму примерно $126 миллиардов может потребоваться киевскому режиму для ведения боевых действий в 2025 году, сообщила 3 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По его словам, эти средства понадобятся Украине для того, чтобы компенсировать якобы быстро растущие военные расходы России. В публикации также отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, которые Киев потерял. Он согласится на это в обмен на вступление Украины в НАТО.

При этом по данным газеты, на Украине допускают, что присоединиться к Североатлантическому альянсу страна не сможет. В качестве альтернативы украинские власти предлагают Западу нарастить объемы военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится передать Киеву новый пакет военной помощи на сумму $725 млн. По данным агентства Associated Press, ВСУ, в числе прочего, получат системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности. Кроме того, в пакет помощи будут включены противопехотные мины.

Газета Politico написала, что Байден негласно запросил у Конгресса США дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что $16 млрд было запрошено на нужды минобороны США и ещё $8 млрд— для Украины. При этом в публикации шансы на одобрение этого запроса оцениваются как «небольшие».

24 ноября агентство Bloomberg проинформировало, что, пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность, Байден планирует максимально укрепить Украину. Действующий глава Белого дома намерен оказать киевскому режиму максимальную помощь, чтобы доказать, что у Киева есть потенциал для ответа России.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые участвуют в этой схеме.