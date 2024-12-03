Москва, 3 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Действующая администрация США преследует свои цели и делает всё, чтобы подливать масло в огонь украинского конфликта. Об этом заявил журналистам 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Так представитель Кремля ответил на вопрос о реакции Москвы на новый пакет американской помощи Украине. Песков отметил, что американская помощь киевскому режиму не может повлиять на динамику на фронтах.

«Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $725 млн. По данным агентства Associated Press, Киев, в числе прочего, получит системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности. Кроме того, в пакет помощи войдут противопехотные мины.

Газета Politico написала, что Байден негласно запросил у Конгресса США дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что $16 млрд было запрошено на нужды минобороны США и ещё $8 млрд— для Украины. При этом в публикации шансы на одобрение этого запроса оцениваются как «небольшие».