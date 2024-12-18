Москва, 18 декабря, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Россия стремится к снижению рисков применения ядерного оружия, несмотря на продолжающееся давление со стороны коллективного Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы выступаем за нечто иное, за создание условий для комплексной и многоплановой работы над снижением стратегических рисков путём сведения к минимуму конфликтного потенциала в отношениях ядерных держав», — сказал дипломат.

Рябков уточнил, что Вашингтон пытается искусственно повышать уровень эскалации, чтобы обеспечить себе контроль над ситуацией, однако, по словам замглавы МИД, для России это неприемлемо.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рябков заявил, что в нынешнем мировом порядке сохраняются высокие риски прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Он добавил, что западные страны недооценивают готовность РФ в любой ситуации обеспечить свои интересы.

Постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев 9 декабря рассказал, что НАТО концентрирует войска с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия у границ России и Белоруссии. По его словам, в ОДКБ видят беспрецедентный рост напряжённости в Европе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 декабря заявил, что после пуска «Орешника» Запад и НАТО должны осознать — Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить военному блоку добиться успеха в нанесении «стратегического поражения». При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 12 октября заявил, что связанные с применением ядерного оружия учения НАТО являются подготовкой к ограниченной ядерной войне с Россией. Эксперт уточнил, в ходе этих манёвров военные альянса будут отрабатывать задачи по нанесению ударов по объектам в РФ вдоль всей границы с НАТО.