Москва, 18 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Американские власти пока не направляли России ответа по поводу запроса на агреман новому послу РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил 18 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Речь идёт о получении предварительного согласия от США на назначение главы дипломатического представительства РФ.

«Пока нет…» — сказал замглавы МИД России, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что с момента направления запроса американский стороне прошло мало времени.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября стало известно, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла в США. Позднее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина об освобождении дипломата от должности. 11 декабря Рябков проинформировал, что Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне.

24 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом РФ в Соединённых Штатах, вероятнее всего, станет Александр Дарчиев. Вместе с тем в МИД РФ отказались комментировать журналистам эту информацию.

Сейчас Дарчиев занимает пост директора департамента Северной Америки МИД России. Ранее он работал послом РФ в Канаде. 25 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль сможет прокомментировать сообщения о возможном назначении указанного дипломата только после появления официального указа президента России.