Москва, 25 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Кремль сможет прокомментировать сообщения о возможном назначении Александра Дарчиева на пост посла РФ в США только после появления официального указа главы государства. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Даниил Студнев/ТАСС

«Когда будет указ о назначении — сообщим», — ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить распространившуюся в СМИ информацию о том, что Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США.

Как передавало ИА Регнум, о возможном назначении Дарчиева ранее сообщила газета «Коммерсантъ». В настоящее время дипломат занимает пост директора департамента Северной Америки МИД, ранее он был послом РФ в Канаде.

20 ноября Песков сообщил, что кандидатура посла России в США уже выбрана и в обозримой перспективе можно ожидать его назначения. Спикер Кремля уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла.