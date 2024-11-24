Москва, 24 ноября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России не комментируют кандидатуру нового посла РФ в США из-за законодательных ограничений, передаёт 24 ноября ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это секрет Полишинеля. Знали все», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новым послом в США, вероятно, станет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол РФ в Канаде.

20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что кандидатура посла России в США уже выбрана и в обозримой перспективе можно ожидать его назначения. Песков уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

Россия рассматривает одну кандидатуру на пост посла в США, сообщал 9 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Кандидатура посла пока не утверждена, его назначение — многоступенчатый процесс, и он пока на начальной стадии, отметил замминистра.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла.