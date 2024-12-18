Москва, 18 декабря, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Тема контроля над вооружениями осталась в прошлом из-за политики Запада, заявил 18 декабря глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов

«В целом тема контроля над вооружениями осталась в прошлом, так как возврат к минимальному уровню доверия сегодня невозможен по причине двойных стандартов Запада. А без доверия нельзя создать действенный механизм взаимного контроля», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Герасимов подчеркнул, что это привело к кризису системы международных обязательств и проблемам с договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Глава Генштаба напомнил, что с 2002 года США разрушили Договор по противоракетной обороне (ПРО), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор по открытому небу.

По его словам, этим Вашингтон добивался создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными. Герасимов добавил, что главным образом речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, а также о средствах американской системы ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США начнут развертывать такое вооружение. Российский лидер отметил, что обеспокоенность вызывает деятельность Соединённых Штатов по созданию и подготовке к размещению высокоточных ударных средств наземного базирования с радиусом действия до 5500 км.

Путин также отметил, что военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной. Глава государства пояснил, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру.

Кроме того, президент РФ указал на то, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Российский лидер добавил, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.